Mercato - OM : Eyraud reçoit un énorme coup de pression pour son avenir !

Publié le 7 février 2021 à 17h45 par B.C.

Dans le collimateur des supporters de l’OM, Jacques-Henri Eyraud est clairement poussé vers la sortie, et les fans du club olympien n’ont pas l’intention de baisser les bras.

Nommé à la tête de l’OM en 2016 lors de l’arrivée de Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud s’est rapidement fait remarquer par ses décisions et ses déclarations qui ont parfois suscité la polémique. Au fil des années, la rupture est devenue totale avec les supporters, et le président de l’OM était clairement la cible des débordements survenus le week-end dernier à la Commanderie. Malgré tout, Jacques-Henri Eyraud n’a pas l’intention de plier bagage et conserve la confiance de Frank McCourt, mais chez les supporters, on n’a pas l’intention de se laisser faire.

« Ce sera lui ou nous »