Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça laisse planer le doute pour l’avenir de Koeman !

Publié le 7 février 2021 à 19h00 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur la situation de Ronald Koeman, le candidat à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta n’a pas clairement pris position concernant l’avenir du technicien néerlandais.

Ayant débarqué le 19 août dernier afin de remettre de l’ordre dans le navire du FC Barcelone qui tanguait sérieusement, Ronald Koeman a signé un contrat le liant au club culé jusqu’en juin 2022. Mais le Néerlandais honorera-t-il son bail jusqu’au bout ? Rien n’en est plus sûr, d’autant plus que les élections présidentielles approchent à grands pas. Le 7 mars prochain, les socios du Barça éliront le nouvel homme fort du club. Et que ce soit Joan Laporta, Victor Font ou Toni Freixa, l’avenir de Koeman resterait plutôt flou. Et ce n’est pas le témoignage de Laporta qui va rassurer le coach du FC Barcelone.

« Nous devons faire de cette saison un succès »