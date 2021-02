Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si Koeman était le grand gagnant des élections présidentielles ?

Publié le 7 février 2021 à 6h00 par Th.B.

De par ses prises de position publiques et ses résultats ces dernières semaines, Ronald Koeman pourrait bien avoir trouvé grâce aux yeux de Joan Laporta, le favori des élections présidentielles du FC Barcelone.

Avec les élections présidentielles qui approchent, l’avenir de Ronald Koeman pourrait dépendre des retombées de cette campagne électorale. En effet, le candidat Victor Font ne l’a jamais caché : sa priorité au poste d’entraîneur est Xavi Hernandez dont le contrat à Al-Sadd expire à la fin de la saison. Nommé par l’ancien président Josep Maria Bartomeu en août dernier, Koeman serait ainsi menacé de perdre son poste si Font venait à être élu. Néanmoins, le favori des sondages est Joan Laporta, l’ex-président du club blaugrana de 2003 à 2010. Et selon lui, les dernières semaines de Ronald Koeman au FC Barcelone sont suffisamment bonnes pour lui permettre de poursuivre si Laporta finissait par être le prochain président du FC Barcelone.

« Koeman est notre entraîneur et je vais le motiver au maximum »