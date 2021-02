Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Leonardo donnent tout pour attirer Lionel Messi !

Publié le 8 février 2021 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 8 février 2021 à 14h33

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir serai fait. Et en coulisses, deux grandes icônes du PSG seraient en train de forcer pour attirer la star argentine gratuitement au Parc des Princes : Leonardo et Neymar.

Comme beaucoup d’autres stars sur le marché européen telles que David Alaba (Bayern Munich), Sergio Ramos (Real Madrid) ou encore Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Lionel Messi arrivera en fin de contrat en juin prochain au FC Barcelone. L’attaquant argentin, dont l’avenir devrait dépendre du résultat des prochaines élections à la présidence du club catalan, pourrait donc quitter gratuitement son club de toujours en fin de saison, d’autant qu’il dispose très logiquement d’une cote XXL sur le marché des transferts. Pep Guardiola rêverait d’attirer Messi à Manchester City et ainsi de retrouver son ancien protégé, mais le PSG serait également sur les rangs dans ce dossier. Et deux grandes figures du club parisien font d’ailleurs un gros forcing…

Neymar, un atout majeur pour Lionel Messi

Début décembre au micro d’ESPN, Neymar avait lâché une petite bombe sur Lionel Messi en affichant son envie d’évoluer de nouveau avec lui dès la saison prochaine : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui (…) Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », indiquait l’attaquant brésilien du PSG. Des déclarations qui avaient fait couler beaucoup d’encre, et qui n’ont cessé d’alimenter les spéculations sur l’avenir très incertain de Messi au FC Barcelone. D’ailleurs, dans son édition de la semaine qui paraitra mardi, France Football consacre sa Une à ce feuilleton et confirme que Neymar abat un gros travail de l’ombre en coulisses pour tenter de convaincre son ancien coéquipier du Barça à le rejoindre au PSG l’été prochain. Mais le numéro 10 n’est pas seul pour mener cette mission…

Leonardo s’active également