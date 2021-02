Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi pourrait plomber un dossier colossal de Leonardo !

Publié le 8 février 2021 à 12h00 par A.M.

Alors que le PSG semble décidé à tenter le coup pour attirer Sergio Agüero dont le contrat à Manchester City prend fin en juin prochain, le FC Barcelone aurait la même idée afin de convaincre Lionel Messi de rester.

Très attentif à la possibilité d'attirer des joueurs libres, le PSG souhaiterait recruter Sergio Agüero dont le contrat à Manchester City s'achève en juin prochain. Dans l'attente d'un signe des Citizens , le Kun n'a toujours pas tranché pour son avenir, mais Mauricio Pochettino semble très intéressé à l'idée de pouvoir attirer son compatriote sans débourser la moindre indemnité de transfert. Mais cette opportunité risque d'attirer d'autres prétendants.

Le Barça veut Agüero peut convaincre Messi