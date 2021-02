Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le forcing du PSG pour Messi ? L’OL s’en réjouit…

Publié le 9 février 2021 à 5h00 par T.M.

A Barcelone, le forcing du PSG pour Lionel Messi agace. Mais d’autres se réjouissent de la situation comme Rudi Garcia à l’OL.

Cela fait maintenant de longues semaines que le feuilleton Lionel Messi fait énormément parler au PSG. Et ce ne sont pas les appels du pied en provenance du club de la capitale qui viennent calmer les choses. En effet, Leonardo, Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria et même Marco Verratti ce dimanche ont ouvert grand la porte du PSG à la star du FC Barcelone. Mais en Catalogne, ce comportement agace. Ronald Koeman ainsi que les 3 candidats à la présidence (Freixa, Font et Laporta) ont tous fait part de leur agacement devant les agissements des Parisiens pour Lionel Messi.

« L’arroseur arrosé »