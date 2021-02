Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 8 février 2021 à 13h45 par D.M.

Pablo Longoria rechercherait un successeur à André Villas-Boas et aurait activé plusieurs pistes. Et les profils de Jorge Sampaoli et d’Ernesto Valverde ne laisseraient pas insensibles le dirigeant de l’OM.

Mécontent de l’arrivée d’Olivier Ntcham, André Villas-Boas a claqué la porte. Le technicien portugais a été mis à pied après avoir annoncé en conférence de presse qu’il avait posé sa démission. Directeur du centre de formation, Nasser Larguet, accompagné de ses adjoints, assure l’intérim, mais Pablo Longoria espère dénicher le successeur de Villas-Boas au plus vite. Le head of football de l’OM a activé de nombreuses pistes et a déjà essuyé quelques refus. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 3 février dernier, Lucien Favre ne souhaite pas reprendre une équipe en cours de saison, tandis que Rafael Benitez et Maurizio Sarri ont refusé la proposition. Longoria continuerait de se démener et un nom tient actuellement la corde.

Sampaoli sur la short-list de Longoria, Valverde aussi

Comme annoncé par le 10 Spot en exclusivité le 5 février dernier, Jorge Sampaoli est actuellement le mieux placé pour prendre la succession d’André Villas-Boas. Journaliste italien, Nicolo Schira confirme que l’entraîneur de l’Atletico Mineiro figure sur la short-list de Pablo Longoria, tout comme Ernesto Valverde. L’ancien coach du FC Barcelone serait l’un des profils qui intéresse l’OM et les dirigeants continueraient de discuter avec lui afin d’évoquer une possible venue à Marseille.