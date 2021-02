Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, avenir... La clan Neymar fait une énorme annonce !

Publié le 8 février 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Neymar semble en excellente voie pour prolonger son bail à Paris. Son entourage évoque même une issue imminente dans ce dossier facilité par la volonté du PSG d'attirer Lionel Messi.

Recruté pour 222M€ par le Paris Saint-Germain en 2017, Neymar a connu des hauts et des bas dans la capitale. Mais aujourd'hui, il est clairement le leader du projet parisien. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com l'été dernier, le Brésilien est même plus épanoui que jamais au PSG, laissant loin derrière lui ses velléités de départ qui ont animé l'été 2019. Désormais, tout laisse à croire que l'avenir de Neymar sur le long terme s'inscrit plus que jamais en Rouge et Bleu. Au micro de Sept à Huit, c'est d'ailleurs le message qu'il avait tenu à faire passer : « Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe . » Une déclaration probablement annonciatrice d'une grande nouvelle pour son avenir, puisque peu de temps après cette interview, Marcelo Bechler, journaliste brésilien qui avait annoncé en premier l'arrivée de Neymar au PSG en 2017, assurait que le Brésilien était tombé d'accord avec le club de la capitale pour une prolongation de 4 ans.

Une annonce imminente pour Neymar ?

Et visiblement, le dénouement est proche. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l'entourage de Neymar est catégorique, le Brésilien va prolonger au PSG. Selon le journaliste, qui publie un article pour CBS Sports , plusieurs personnes proches du numéro 10 parisien assurent que l'annonce est « imminente ». Ces derniers jours, UOL Esporte annonçait même que le PSG prévoyait de rendre officielle la prolongation de Neymar avant le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone le 16 février. Autrement dit, l'annonce pourrait être faite dans moins d'une semaine. Pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé. « C’est une superbe nouvelle (rires). Tout le monde connaît l’importance de ce joueur. Qu’un joueur comme Neymar veuille rester au Paris Saint-Germain, c’est vraiment une superbe nouvelle pour nous. J’espère qu’il va pouvoir écrire l’histoire pendant de longues années au sein de ce club. Les deux le méritent », confiait le Champion du monde au micro de Canal+ après la victoire contre l'OM dimanche (2-0).

L'argument Messi a convaincu Neymar