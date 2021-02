Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé n’est pas rassurant pour son avenir…

Publié le 8 février 2021 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 8 février 2021 à 12h32

Contrairement à son compère Neymar, Kylian Mbappé paraît encore très loin de la prolongation de contrat avec le PSG. D’ailleurs, les derniers signaux envoyés dimanche soir par l’attaquant français n’ont pas forcément de quoi rassurer Leonardo…

Depuis maintenant un certains temps, le PSG s’active en coulisses pour tenter de trouver un accord avec Kylian Mbappé pour une prolongation de contrat, et Leonardo multiplie d’ailleurs les appels du pied en public : « La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours », indiquait par exemple le directeur sportif du PSG en décembre dernier sur ce dossier sensible. Pourtant, plus le temps passe, et plus Mbappé semble se diriger vers un transfert l’été prochain puisqu’il sera à un an de l’échéance de son contrat. Et les derniers signaux envoyés ne semblent pas vraiment rassurants…

Mbappé esquive en boucle pour sa prolongation au PSG

Dimanche soir, alors qu’il a trouvé le chemin des filets lors du grand Classique entre l’OM et le PSG (victoire 2-0), Kylian Mbappé fais plusieurs sorties médiatiques après la rencontre, liées de plus ou moins loin à son futur. La première au micro de Canal + où les journalistes, en l’interrogeant sur la prolongation imminente de Neymar, espéraient probablement récupérer un indice sur son propre avenir. Mais il n’en a rien été : « C’est une superbe nouvelle (rires). Tout le monde connaît l’importance de ce joueur. Qu’un joueur comme Neymar veuille rester au Paris Saint-Germain, c’est vraiment une superbe nouvelle pour nous. J’espère qu’il va pouvoir écrire l’histoire pendant de longues années au sein de ce club. Les deux le méritent » , a indiqué Mbappé, qui s’est donc contenté de parler de Neymar sans évoquer son avenir. Ensuite, lorsqu’un journaliste de Téléfoot La Chaine lui a concrètement demandé où en était sa prolongation de contrat, Mbappé a préféré ironiser plutôt que de rassurer les supporters du PSG : « Toi, tu ne vas pas me manquer ! », lui a alors rétorqué l’attaquant français. Deux discours qui ne laissent rien présager de très bon pour l’avenir de Kylian Mbappé puisqu’au fil des mois, il se rapproche inexorablement d’un départ du Parc des Princes…

Pendant ce temps-là, Neymar…

Et pendant ce temps-là, Neymar devrait quant à lui très prochainement officialiser sa prolongation de contrat de quatre ans avec le PSG, comme l’a indiqué le journaliste Marcelo Bechler la semaine passée ! L’attaquant brésilien semble plus épanoui que jamais dans la capitale français, lui qui était pourtant à deux doigts de claquer la porte en 2019 puisqu’il souhaitait absolument retourner au FC Barcelone ! Le PSG va donc devoir gérer au mieux le cas Mbappé dans les mois à venir, surtout que Leonardo ne pourra pas se permettre de conserver l’international français la saison prochaine s’il n’a pas prolongé d’ici-là, le risque de le partir libre en 2022 étant bien trop grand. Reste à savoir si Neymar, avec sa prolongation, aura une influence sur l’avenir de son compère de l’attaque du PSG…