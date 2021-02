Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Kylian Mbappé esquive sa prolongation de contrat…

Publié le 8 février 2021 à 9h10 par G.d.S.S. mis à jour le 8 février 2021 à 9h12

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé semble encore loin d’une prolongation dans la capitale. Et cette nouvelle sortie de dimanche soir en dit long sur le sujet…

Interrogé dimanche soir au micro de Canal + après la victoire du PSG contre l’OM, Kylian Mbappé a réagi à la prolongation de contrat qui se précise pour Neymar : « C’est une superbe nouvelle (rires). Tout le monde connaît l’importance de ce joueur. Qu’un joueur comme Neymar veuille rester au Paris Saint-Germain, c’est vraiment une superbe nouvelle pour nous. J’espère qu’il va pouvoir écrire l’histoire pendant de longues années au sein de ce club. Les deux le méritent ». Mais qu’en est-il de son propre cas alors que, comme Neymar, Mbappé est engagé jusqu’en juin 2022 avec le PSG ?

Mbappé, gêné, esquive la question…

Au micro de Téléfoot après le match, Kylian Mbappé a d’abord tenu à rendre hommage aux journalistes de la chaine qui proposait sa dernière journée de Ligue 1 dimanche avant sa fermeture : « Merci à vous car ce n'est pas facile. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent dans la vie et je vous souhaite à tous de pouvoir rebondir, de retrouver quelque chose de bien et à la hauteur de ce que vous avez fait ici. On a pris beaucoup de plaisir à regarder les chaînes et on espère que du bonheur pour la suite, en espérant vous revoir très vite sur d'autres pelouses ». Et juste après cet hommage, Mbappé a été relancé par l’humoriste Paul de Saint Sernin qui lui lance : « Bon Kylian, c’est bien gentil ces conne**es mais tu prolonges quand' ». Visiblement très gêné par la question, l'attaquant du PSG s’est contenté de répondre par un sourire en lançant à son interlocuteur : « Toi, tu ne vas pas me manquer ! ». Le dossier est donc toujours aussi flou…