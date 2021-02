Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Kylian Mbappé est envoyé... à Liverpool !

Publié le 8 février 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Djibril Cissé est convaincu que l'attaquant du PSG doit rejoindre Liverpool.

Alors que Neymar serait proche de signer sa prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est le nouveau dossier brûlant pour Leonardo. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 au PSG, et s'il ne prolonge pas, un départ sera obligatoire l'été prochain sous peine de le voir partir libre dans un an. Par conséquent, plusieurs options s'offrent à Kylian Mbappé comme celle de rester au PSG donc, mais aussi de partir. Dans cette optique, le Real Madrid semble tenir la corde, mais Djibril Cissé estime que le Champion du monde doit rejoindre Liverpool.

Pour Cissé, Mbappé doit aller à Liverpool