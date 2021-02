Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il se plier aux exigences de Mbappé pour sa prolongation ?

Publié le 8 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’on semble se diriger vers une prolongation de contrat de Kylian Mbappé, lié au club jusqu’en juin 2022, le PSG devrait faire de sérieuses concessions en raison de la clause que le clan Mbappé réclamerait dans ledit contrat. Leonardo doit-il tout faire pour prolonger la pépite parisienne ? C’est notre sondage du jour !

Et si le PSG parvenait à ses fins en prolongeant le contrat de Kylian Mbappé ? C’est du moins la direction que ce feuilleton semble prendre ces derniers temps. Déjà en janvier dernier, l’attaquant du PSG expliquait aux micros de Téléfoot La Chaîne et de Canal+ qu’il était bel et bien heureux à Paris, mais qu’il demandait un projet gagnant pour apposer sa signature sur une prolongation de contrat, le sien courant jusqu’au mois de juin 2022. « On discute avec le club, pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi parce que si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici, j’ai toujours été très heureux » . En raison de la crise financière liée au Covid-19, le Real Madrid ne disposerait pas des moyens nécessaires pour boucler une opération de cette envergure lors du prochain mercato. Selon 90min , les dirigeants merengue sauraient que trop bien qu’aucune ouverture concrète ne serait à leur disposition. Du côté du clan Mbappé, on pousserait pour une prolongation de contrat, mais pas sous n’importe quelle condition.

Prolonger Mbappé à ses conditions ou le vendre ? Telle est la question