Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un très gros danger est identifié pour cet international français !

Publié le 8 février 2021 à 19h15 par La rédaction

Surveillé par le PSG, Dayot Upamecano serait également ciblé par le Bayern Munich, mais aussi par Manchester United. Le club anglais voudrait renforcer sa défense centrale et serait enclin à lever la clause libératoire du joueur fixée à 42M€.

Sauf énorme retournement de situation, Dayot Upamecano devrait quitter le RB Leipzig et rejoindre un club plus huppé lors du prochain mercato estival. Les plus grandes équipes européennes auraient coché son nom à l’instar du PSG ou encore du Bayern Munich. Les dirigeants allemands se seraient entretenus à plusieurs reprises avec les agents de l’international français afin d'évoquer un possible transfert. L'un des représentants d'Upamecano, Volker Struth, avait fait le point sur l’avenir du défenseur dans un entretien à Sport 1 : « H. Salihamidzic fait un réel effort et a trouvé la bonne température. Sinon, seule la Premier League est en course. Il y a encore deux grands clubs en Angleterre. Nous déciderons bientôt ». Et l’un des clubs mentionnés par l'agent pourrait bien être Manchester United.

Manchester United sur Upamecano