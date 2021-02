Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester City, Barcelone ... Le feuilleton Messi totalement relancé ?

Publié le 8 février 2021 à 16h15 par D.M.

Discret ces dernières semaines, Manchester City continuerait de surveiller de près la situation de Lionel Messi, qui voit son contrat avec le FC Barcelone expirer en juin prochain.

Déjà au centre de l’actualité lors du dernier mercato estival, l’avenir de Lionel Messi revient au premier plan, alors que sa situation contractuelle reste incertaine. L’attaquant argentin avait fait part de son envie, l’été dernier, de quitter le FC Barcelone. Manchester City et le PSG étaient déjà annoncés comme des prétendants sérieux. Ne voulant pas entrer en conflit avec sa direction, Lionel Messi avait décidé de rester en Catalogne, mais un départ reste d’actualité pour la Pulga , qui souhaiterait attendre le résultat des prochaines élections présidentielles avant de choisir sa prochaine destination.

Manchester City, discret mais toujours dans le coup