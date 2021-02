Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba aurait un souhait clair pour son prochain club !

Publié le 8 février 2021 à 15h45 par D.M.

Le PSG aurait coché le nom de Paul Pogba dans l’optique du prochain mercato estival. Mais le milieu de terrain ne resterait pas insensible à l’intérêt de la Juventus, son ancienne équipe.

L’avenir de Paul Pogba devrait être l’un des sujets brûlants du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain français pourrait faire ses valises et quitter Manchester United comme l’avait laissé entendre son agent, Mino Raiola, dans les colonnes de Tuttosport en décembre dernier. Interrogé sur les rumeurs autour de Pogba, Ole Gunnar Solskjaer a laissé entendre que son club discutait avec lui : « Les spéculations sur Paul seront toujours là, nous avons un bon dialogue ouvert avec Paul, donc ce dont nous parlons et comment nous voyons cette situation reste entre nous ». Le joueur français devrait prendre sa décision à la fin de cette saison, mais plusieurs clubs auraient commencé déjà à se positionner.

Pogba prêt à retourner à la Juventus ?