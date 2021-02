Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une légende du club refuse la succession de Villas-Boas !

Publié le 8 février 2021 à 13h00 par A.M.

Interrogé sur la succession d'André Villas-Boas, Jean-Pierre Papin estime ne pas avoir les compétences requises pour remplacer l'OM.

Depuis quasiment une semaine, l'Olympique de Marseille cherche un nouvel entraîneur suite au départ d'André Villas-Boas, mis à pied à titre conservatoire par la direction phocéenne. Dans cette optique, la priorité se nomme Jorge Sampaoli, comme révélé par le10sport.com, tandis que La Provence assure que Walter Mazzarri est le plan B de l'OM. Le technicien italien pourrait même débarquer avec Fabrizio Ravanelli, ancien attaquant de l'OM.

«Je ne pense pas avoir les qualités requises pour le moment»