Mercato - PSG : Une énorme menace pour Leonardo dans le dossier Varane ?

Publié le 8 février 2021 à 14h10 par D.M.

Raphaël Varane serait prêt à quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival et à rejoindre une autre équipe. Le PSG, intéressé, devrait affronter la concurrence de Manchester United.

Leonardo préparerait un mercato estival XXL. Ces dernières semaines, plusieurs grands joueurs ont été annoncés dans le viseur du club parisien à l’instar de Lionel Messi, de Paul Pogba ou encore de Sergio Ramos. Mais un autre défenseur du Real Madrid intéresserait également le PSG. Selon les informations d’ OK Diario , la formation dirigée par Mauricio Pochettino surveillerait de près la situation de Raphaël Varane, qui aurait pris la décision de quitter le Real Madrid. Sport indiquait le 22 janvier dernier que l’international français voudrait mettre fin à son aventure à la Casa Blanca afin de découvrir un autre projet.

Manchester United sur les traces de Varane