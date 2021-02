Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale à 160M€ se prépare pour Mbappé !

Publié le 8 février 2021 à 12h10 par D.M.

Le Real Madrid souhaiterait se séparer de Vinicius Jr. Un moyen pour le club espagnol de renflouer ses caisses afin de pouvoir passer à l’action dans le dossier Kylian Mbappé.

La crise du Covid-19 a mis à mal le Real Madrid. Le club espagnol a perdu énormément d’argent durant cette période et est resté, ainsi, plutôt discret lors des dernières sessions de transferts. Mais Florentino Perez entend frapper un gros coup sur le marché cet été en s’offrant Kylian Mbappé. Alors que le joueur du PSG s’interroge actuellement sur son avenir, le Real Madrid aurait prévu de passer à l’action notamment si l’attaquant fait part de son envie de quitter la Ligue 1. Et au sein de la formation merengue, on se préparerait à cette éventualité.

Le Real Madrid veut vendre pour acheter Mbappé