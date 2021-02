Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie prestigieuse pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 8 février 2021 à 10h00 par D.M.

Jürgen Klopp apprécierait fortement le profil de Vinicius Jr et voudrait l’accueillir à Liverpool. A la recherche de liquidités, le Real Madrid ne devrait pas s’opposer à son départ.

Alors qu’il manquait de temps ces dernières semaines, Vinicius Jr a été titularisé ce samedi par Zinédine Zidane en championnat pour la première fois depuis le 12 décembre dernier. Une décision qui fait suite à la nouvelle blessure d’Eden Hazard, absent des terrains pendant plusieurs semaines. Une occasion en or pour le Brésilien de se montrer, alors que son avenir est l’objet de nombreuses spéculations en Espagne. Certains médias ont annoncé ces derniers jours que Vinicius Jr pourrait quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Et une équipe prestigieuse serait particulièrement intéressée par l’ailier.

Vinicius Jr dans le viseur de Liverpool ?