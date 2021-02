Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Eyraud, Campos... Un gros coup de tonnerre se précise !

Publié le 8 février 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Frank McCourt aurait trouvé un accord avec des investisseurs au sujet du rachat de l’OM. La société crée par le prince saoudien Al Walid Bin Talal pourrait être impliquée dans ce deal, qui pourrait être officialisé prochainement.

« Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) À Noel, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendu à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al-Walid Ben Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Y’a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé » déclarait Thibaud Vézirian ce jeudi, laissant entendre que Frank McCourt allait laisser sa place à des investisseurs venus d’Arabie Saoudite et liés au prince Al Walid Bin Talal. De son côté, Canal + confirmait la tendance, indiquant que le rachat de l’OM était estimé à 480M€. Des informations aussitôt démenties par le propriétaire américain. « Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout » peut-on lire sur un communiqué. Une déclaration qui ne surprend par Thibaud Vézirian.

« J’ai l’assurance que l’acte de cession est signé »

Très actif sur le sujet de l’OM, le journaliste a indiqué ce dimanche après la défaite de l’OM face au PSG (0-2) que ce démenti ne remettait pas en cause ses informations. « C’est classique dans les histoires de vente puisque le club a un processus d’officialisation. Et comme j’ai annoncé la vente plus tôt qu’eux, ils sont obligés de démentir pour respecter leur timing. Le stade c’est un dossier parallèle, et peut être qu'ils voudront officialiser les deux, mais il n’y a pas d’inquiétude là-dessus » a-t-il confié sur une vidéo publiée sur Youtube . Thibaud Vézirian est allé plus loin en indiquant que la vente était bouclée : « J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé ». Et pour cause, il a annoncé sur sa chaîne Youtube qu’il s’appuyait sur plusieurs sources et notamment sur les informations de certains joueurs de l’OM : « Le club est en vente depuis un moment, les négociations exclusives j’ai été mis au courant en décembre avec un seul acheteur, ils ont repoussé d’autres offreurs et j’ai eu tellement de sources, même dans le sportif maintenant, au niveau de la politique, de l’économie, des hommes d’affaires, j’ai même eu des échos du côté des joueurs, donc je n’ai pas de soucis vis-à-vis des sources. » Des discussions qui se sont déroulées sans Jacques-Henri Eyraud : « Eyraud n’a pas participé aux réunions de vente. C’était Jeffrey Ingram proche de McCourt ndlr), McCourt mais pas Eyraud ».

