Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Tout serait bouclé pour la vente de l'OM !

Publié le 8 février 2021 à 8h45 par La rédaction

Malgré le communiqué de Frank McCourt, l'OM aurait bien été vendu selon Thibaud Vézirian. Le rachat devrait être annoncé prochainement.

Un changement majeur pourrait prochainement intervenir à l’OM et chambouler la saison de l’équipe marseillaise. Arrivé en 2016 pour prendre la succession de Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt pourrait laisser à sa place et quitter la cité phocéenne. Le propriétaire américain pourrait vendre l’OM à des investisseurs venus d’Arabie Saoudite et liés au prince Al Walid Bin Talal pour 480M€. Toutefois, ce vendredi, McCourt a publié un communiqué dans lequel il il balaye les rumeurs sur une possible vente du club. « Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout » peut-on lire sur le communiqué. Mais en réalité, la vente serait d'ores et déjà actée.

« J’ai l’assurance que la cession est actée »