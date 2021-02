Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est le jour J pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 8 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que les rumeurs fusent dans la presse concernant l’entraîneur qui succèdera à André Villas-Boas sur le banc de l’OM, la direction phocéenne devrait prendre sa décision ce lundi.

Depuis la déclaration fracassante d’André Villas-Boas en conférence de presse mardi dernier, au cours de laquelle le technicien portugais faisait savoir aux journalistes qu’il avait déposé sa démission, l’OM s’est penché sur sa succession. Après avoir immédiatement ou presque, mis à pied Villas-Boas, les dirigeants du club phocéens ont activé les pistes Maurizio Sarri et Rafael Benitez notamment. Mais comme le10sport.com vous l’a révélé le 3 février, les deux entraîneurs ont finalement refusé de prendre les rênes de l’équipe marseillaise. En ce qui concerne Lucien Favre, l’ancien coach du Borussia Dortmund et de l’OGC Nice en Ligue 1, ne serait intéressé que si il avait la possibilité de débarquer à la fin de la saison. Le 5 février, le10sport.com vous a dévoilé que Jorge Sampaoli est en pole position dans l’esprit du directeur du football Pablo Longoria et du président Jacques-Henri Eyraud. Une information confirmée par le journaliste Simone Rovera samedi soir.

Ce lundi, c’est jour de verdict pour le nouvel entraîneur !

D’après Alfredo Pedulla, l’OM songerait bel et bien à Lucien Favre et à Jorge Sampaoli. En outre, le profil de Walter Mazzarri plairait également aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. Ce lundi, l’état-major de l’OM devrait arrêter sa décision concernant la succession d’André Villas-Boas. Reste à savoir qui sera l’heureux élu désormais.