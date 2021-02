Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, vente... Cette nouvelle révélation XXL sur Al-Walid ben Talal !

Publié le 7 février 2021 à 14h45 par B.C. mis à jour le 7 février 2021 à 14h48

Alors que le nom d’Al-Walid ben Talal circule de nouveau pour la vente de l’OM, le journaliste Romain Molina s’est prononcé sur la possibilité de voir le Saoudien débarquer dans la cité phocéenne.

Depuis vendredi, l’avenir de l’OM alimente toutes les rumeurs. Sur sa chaîne YouTube , le journaliste Thibaud Vézirian a en effet révélé que Frank McCourt était proche de céder le club phocéen à Al-Walid ben Talal. « Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) À Noel, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendu à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al-Walid Ben Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Y’a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé », a-t-il lâché. Mais depuis, les démentis s’enchaînent. Frank McCourt a assuré qu’il ne comptait pas vendre l’OM tandis qu’une source proche de la holding saoudienne a indiqué à Antoine Izambard, journaliste à Challenges , qu’il n’y avait « strictement rien avec l’OM ». De quoi semer le doute dans l’esprit des supporters.

« Pour l’OM, ma position ne change pas… »

Sur Twitter , Romain Molina a livré son ressenti sur cette affaire. Alors qu’il avait assuré en mai dernier qu’il n’y avait « rien du tout » entre l’OM et Al-Walid ben Talal, lorsque le Saoudien était déjà cité pour racheter le club phocéen, le journaliste n'a pas changé pas de version ce dimanche. « Pour l'OM, ma position ne change pas, notamment sur Al-Walid Ben Talal. ("Bullshit" (Conneries en anglais, NDLR) selon plusieurs personnes le connaissant), mais j'espère me planter car le climat est trop malsain pour tout le monde », a-t-il expliqué, ajoutant que DP World, société émiratie gérant notamment le port de Marseille Fos et également citée pour le rachat de l’OM, allait bien entrer dans le sponsoring foot, mais du côté d’Al-Wahda.