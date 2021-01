Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un très gros danger est identifié pour Upamecano !

Publié le 28 janvier 2021 à 0h45 par La rédaction

Le PSG aurait des vues sur le défenseur de Leipzig Dayot Upamecano, mais plusieurs grosses cylindrées européennes, dont le Bayern Munich, serait également sur le coup et pourraient bien faire de l'ombre à Leonardo.

Ce n'est un secret pour personne : Dayot Upamecano pourrait être l'un des grands acteurs du prochain mercato estival. Son contrat avec Leipzig ne se termine qu'en juin 2023, et si le club allemand n'a aucunement l'intention de vendre son défenseur central cet hiver, un transfert cet été se précise au fil des semaines, d'autant plus qu'il disposerait d'une clause libératoire estimée à 42M€. En ce sens, plusieurs cadors européens seraient intéressés par l'international français, dont le PSG. Pour autant, c'est bien une autre équipe allemande qui pourrait rafler la mise pour Dayot Upamecano...

Le Bayern Munich favori pour accueillir Upamecano ?