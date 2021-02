Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zidane, Mourinho... Ce souhait totalement fou pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 9 février 2021 à 1h30 par A.M.

En quête d'un nouvel entraîneur, l'OM multiplie les pistes pour remplacer André Villas-Boas. Pour Jean-Pierre Papin, les Marseillais doivent voir les choses en grand.

Depuis mardi et l'annonce de la mise à pied d'André Villas-Boas à titre conservatoire, l'OM cherche absolument à recruter un nouvel entraîneur. Plusieurs noms circulent, et pour le moment, Jorge Sampaoli est la priorité de Pablo Longoria, comme révélé par le10sport.com. Malgré tout, pour Jean-Pierre Papin, il faut un technicien de renom à l'image de José Mourinho ou Zinedine Zidane. Rien que ça.

Papin veut voir Zidane ou Mourinho sur le banc de l'OM