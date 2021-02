Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle avancée décisive pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 8 février 2021 à 19h45 par Th.B.

Piste la plus chaude de l’OM pour la succession d’André Villas-Boas, comme le10sport.com l’a récemment souligné, Jorge Sampaoli pourrait s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille plus tôt que prévu.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 5 février dernier, Jorge Sampaoli est la priorité de l’OM et se trouve même en pole position pour prendre la succession d’André Villas-Boas dont l’intérim est actuellement assuré par Nasser Larguet. Et la tendance s’est confirmée ces dernières heures. RMC Sport dévoile ce lundi, après avoir contacté l’un des associés de l’entraîneur de l’Atletico Mineiro, que son souhait était de venir à Marseille. Mais sa potentielle arrivée ne serait prévue que pour fin février soit à l’issue du championnat brésilien.

Une arrivée pour plus tôt que prévu ?