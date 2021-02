Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Villas-Boas prend forme !

Publié le 8 février 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Quasiment une semaine après l'annonce de la mise à pied d'André Villas-Boas, Pablo Longoria continue ses recherches pour nommer un nouvel entraîneur. Et la succession du Lusitanien prend forme à l'OM.

Voilà quasiment une semaine que la bombe a été lâchée. Mardi, André Villas-Boas a affiché sa volonté de quitter l'OM après avoir posé sa démission. Souhait exaucé quelques heures plus tard avec le communiqué du club phocéen qui annonçait la mise à pied du Lusitanien. « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement. Les propos notamment tenus aujourd’hui en conférence de presse à l’égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables », pouvait-on lire dans le communiqué. Par conséquent, Pablo Longoria est en quête d'un nouveau coach. Et après avoir multiplié les pistes, l'étau se resserre.

Sampaoli le favori, un plan B prestigieux

Ainsi, comme révélé par le10sport.com, la priorité se nomme Jorge Sampaoli. Une information confirmée par La Provence qui explique que le profil du technicien argentin plaît à Pablo Longoria, et surtout, l'intérêt est réciproque. L'actuel entraîneur de l'Atlético Mineiro a bien vu la trace indélébile laissée par Marcelo Bielsa à l'OM lors de son passage, et le Loco n'est autre que son mentor. Toutefois, si le club phocéen veut absolument attirer Sampaoli, il faudra attendre le 26 février, date à laquelle le championnat brésilien prend fin, et l'Atlético Mineiro est pour le moment troisième. Sous contrat jusqu'en décembre prochain, l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste disposerait toutefois d'une clause libératoire inférieure à 1M€. Mais si les Marseillais ne veulent pas attendre la fin du mois, le plan B se nomme Walter Mazzarri. Selon La Provence , le technicien italien serait très intéressé par le projet du club phocéen et présente l'avantage d'être libre. Il pourrait même débarquer avec Fabrizio Ravanelli dans un rôle qui reste à définir.

Déjà de nombreux refus