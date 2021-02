Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une figure du club impliqué dans un gros projet pour remplacer Villas-Boas ?

Publié le 8 février 2021 à 10h15 par A.M.

Toujours très apprécié à Marseille, Fabrizio Ravanelli pourrait débarquer aux côtés de Walter Mazzarri à l'OM dans un rôle qui reste encore à définir.

Qui va remplacer André Villas-Boas ? Une semaine après la mise à pied du technicien portugais et au lendemain d'une défaite dans le Classique face au PSG (0-2), la question reste entière. En attendant, Nasser Larguet, directeur du centre de formation, assure l'intérim. Mais jusqu'à quand ? Même lui ne semble pas le savoir. Et pourtant, en coulisses, Pablo Longoria est très actif est multiplie les pistes. Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est pour le moment le favori, mais cela n'empêche pas l'OM de garder actives d'autres options.

Ravanelli aux côtés de Mazzarri ?