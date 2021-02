Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier problème est confirmé avec Ntcham !

Publié le 8 février 2021 à 12h15 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM, Olivier Ntcham n’est toujours pas qualifié sur le plan administratif comme l’a confirmé Nasser Larguet dimanche soir après le choc face au PSG.

Dans les dernières heures du mercato hivernal, l’OM a réussi à attirer Olivier Ntcham afin de pallier le départ de Morgan Sanson. Prêté par le Celtic Glasgow avec une option d’achat de 6M€, le milieu de terrain de 24 ans vient donc renforcer l’entrejeu de l’OM, mais il n’a pas pu être aligné par Nasser Larguet dimanche soir face au PSG (défaite 2-0). Interrogé en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur intérimaire de l’OM s’en est expliqué.

Un problème administratif pour Ntcham