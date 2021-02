Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre XXL transmise à Raphaël Varane ?

Publié le 8 février 2021 à 15h10 par D.M.

Le Real Madrid aurait transmis une offre de prolongation de contrat à Raphaël Varane. Mais la presse espagnole indiquait il y a quelques que le joueur français voulait quitter le club merengue.

Et si l’aventure de Raphaël Varane au Real Madrid prenait fin à l’issue de cette saison ? Arrivé à la Casa Blanca en 2011, le défenseur français aurait pris la décision de quitter le club espagnol lors du prochain mercato estival afin de découvrir une nouvelle équipe et un nouveau projet selon les informations de Sport . La presse espagnole indique que les responsables du Real Madrid ne voudraient pas prendre le risque de le voir partir libre en juin 2022 et pourraient le laisser filer en cas d’offre supérieure à 50M€ selon Ok Diario. Alors que la situation de Varane parait incertaine, certaines formations auraient commencé à s’intéresser à lui.

Un nouveau contrat proposé à Varane ?