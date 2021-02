Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce d'Ander Herrera sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 9 février 2021 à 9h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi a vu Neymar, Angel Di Maria et Marco Verratti lui faire la cour pour qu'il les rejoigne au PSG. Interrogé sur une possible arrivée de La Pulga dans le club de la capitale, Ander Herrera a préféré ne pas se mouiller par respect pour le Barça.

Alors que le contrat de Lionel Messi arrivera à terme le 30 juin, les appels du pied se multiplient du côté du PSG. Après Neymar et Angel Di Maria, Marco Verratti a fait clairement savoir qu'il espérait défendre les même couleurs que La Pulga la saison prochaine. « Bien sûr que j’aimerais jouer avec Messi. Donner le ballon à Lionel Messi et (rires) je reste derrière à surveiller un peu. L’avoir dans mon équipe, ce serait quelque chose de magnifique en plus de tout ce que le football m’a donné » , a déclaré le milieu de terrain du PSG au Canal Football Club ce dimanche. Interrogé à son tour sur le dossier Lionel Messi, Ander Herrera a adopté une position différente. En effet, l'ancien de Manchester United a préféré ne pas faire du pied au capitaine du FC Barcelone.

« Comme je n'ai pas aimé ça, je ne vais pas parler d'un joueur du Barça »