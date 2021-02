Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Di Maria, Verratti en rajoute une couche pour Messi !

Publié le 7 février 2021 à 21h15 par Th.B.

Milieu de terrain du PSG, Marco Verratti aimerait à l’instar d’Angel Di Maria, voir Lionel Messi débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines.

Mercredi soir, dans la foulée de la victoire du PSG face à Nîmes (3-0), Angel Di Maria était interrogé sur les possibilités du Paris Saint-Germain d’attirer Lionel Messi dans la capitale. « Si je veux jouer à Paris avec Messi ? Je l’espère. Il y a beaucoup de possibilités. On doit rester tranquilles et les choses se développeront d’elles-mêmes ». Pour rappel, le capitaine du FC Barcelone sera libre de tout contrat à la fin de la saison, si l’Argentin décidait de ne pas prolonger son bail avec le club culé. Ce qui permettrait au PSG de disposer d’une occasion en or de s’attacher les services du sextuple Ballon d’or. Coéquipier de Di Maria, Marco Verratti partage son sentiment concernant une éventuelle arrivée de La Pulga.

« L’avoir dans mon équipe, ce serait quelque chose de magnifique »