Foot - Mercato

Mercato : Entre le Real Madrid et le PSG, ça va chauffer pour Sergio Ramos !

Publié le 8 février 2021 à 18h30 par Th.B.

Le PSG et le Real Madrid semblent être en train de se battre pour s’attacher les services de Sergio Ramos. En effet, le club merengue pourrait perdre son capitaine en fin de saison si un accord n’était pas trouvé entre les deux parties pour une prolongation de contrat de l’Espagnol. En embuscade, le Paris Saint-Germain aurait un coup à jouer, mais à une seule condition.

« Si Sergio Ramos est de plus en plus loin d'un renouvellement ? Au final, on parle beaucoup. Vous me demandez, mais je n'en sais rien. Personne ne sait, vous non plus. Qu'est-ce que je vais dire, encore une fois la même chose. J'espère qu'il est remis, c'est tout ce que je peux dire. Qu'il est ici, en tant que capitaine, pour ce qu'il a fait ici. Pour le reste, je ne sais pas ce qui va se passer » . De passage en conférence de presse vendredi dernier, au cours de laquelle Zinedine Zidane avait d’ailleurs pesté sur les récurrentes questions à propos de son propre avenir, l’entraîneur du Real Madrid avait livré ce message concernant la suite des opérations pour Sergio Ramos. Le capitaine de la Casa Blanca dispose d’un contrat qui expirera à la fin de la saison. Et jusqu’ici, inutile de dire que les discussions vont bon train entre le comité de direction du Real Madrid et le clan Ramos. D’ailleurs, L’Équipe s’appuyait récemment sur le témoignage d’un proche du joueur afin de faire passer la colère qu’éprouverait l’Espagnol au sujet de sa situation, qui n’avancerait en raison de la réticence du Real Madrid de lui offrir un salaire supérieur ou ne serait-ce que similaire à celui qu’il perçoit actuellement. Les dirigeants madrilènes lui demanderaient d’accepter une baisse de 10% pendant qu’ils préparent un contrat en or pour… Kylian Mbappé. « Ils disent qu'il n'y a pas d'argent mais ils envisagent de dépenser 150 M€ pour acheter Mbappé l'été prochain et lui offrir un salaire de 20 M€ ». De quoi mettre un sérieux frein aux échanges entre les deux parties. Et cette situation ne risquerait pas de s’arranger sous peu.

Pas d’avancée, la chance du PSG ?

Dans sa rubrique Here We Go pour CBS Sports , Fabrizio Romano a expliqué ce lundi que l’affaire Sergio Ramos serait toujours bloquée actuellement du côté du Real Madrid. Le principal intéressé refuserait de baisser ses revenus et réclamerait bel et bien un contrat de deux ans garantis et non seulement une année avec une autre en option. De son côté, le Real Madrid travaillerait afin de diminuer ses dépenses, ce qui expliquerait l’absence d’un accord total avec le clan Ramos. La blessure de Sergio Ramos n’arrangerait pas les choses au niveau du dialogue, lui qui a été opéré du ménisque du genou gauche et sera absent pour une durée minimale de six semaines. De quoi permettre au PSG de rêver plus grand. Toujours selon Fabrizio Romano, Leonardo aimerait recruter un défenseur central dans le cadre du prochain mercato et le profil de Ramos plairait particulièrement au directeur sportif parisien qui aurait pris la température dans ce dossier. S’il prenait la décision de quitter le Real Madrid, Sergio Ramos disposerait d’une belle porte de sortie au PSG. Mais pour le moment, nous n’en sommes pas là et le champion d’Espagne a toujours une carte importante à jouer grâce à Florentino Pérez.

Florentino Pérez, l’atout pique

Une décision finale n’aurait pas encore été prise par Sergio Ramos qui explorerait ses options d’après Fabrizio Romano. Le défenseur du Real Madrid dispose d’une relation privilégiée avec le président Florentino Pérez depuis plusieurs années désormais. Et la probable intervention de Pérez serait susceptible d’être la pièce manquante au puzzle Ramos pour le Real Madrid. Toutes les options resteraient ouvertes en l’état, que ce soit le PSG, le Real Madrid ou un autre club. Le feuilleton Ramos ne ferait que commencer.