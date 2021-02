Mercato - OM : Longoria à la lutte avec Juninho pour ce joli coup à 0€ ?

Foot - Mercato - OM

Libre à l'issue de la saison, le latéral de Naples Elseid Hysaj attirerait toujours l'attention de l'OM, mais également de l'OL.

La crise frappe de plein fouet l'Olympique de Marseille, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain. Pour autant, la saison continue et, malgré les tensions, le club phocéen doit se tourner vers l'avenir. Avec un nouveau propriétaire et un nouveau président ? Frank McCourt l'a fermement démenti. Avec un nouvel entraîneur ? Les recherches se poursuivent. Alors, pendant ce temps, Pablo Longoria, qui s'est déjà démené au cours du mercato hivernal pour dénicher quelques recrues sans ruiner encore davantage l'OM, continuerait de s'activer en vue de l'été prochain. Après s'être fait prêter Pol Lirola par la Fiorentina, jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat estimée à 11,5M€, le Head of Football de l'OM garderait toujours un oeil sur l'international albanais de 26 ans Elseid Hysaj, comme l'avait révélé L'Équipe au début du mois de janvier dernier. Mais l'OM devrait avoir à faire face à une concurrence rude pour le latéral de Naples.

À en croire les dernières informations du journaliste italien Nicolò Schira, l'Olympique de Marseille serait toujours intéressé à l'idée de s'offrir les services d'Elseid Hysaj, actuel joueur de Naples qui arrive au terme de son contrat et qui devrait quitter le club italien à la fin de la saison. Mais l'OM n'est pas le seul club qui montrerait de l'intérêt pour le latéral. Séville serait également sur le coup, tout comme... l'Olympique Lyonnais. Sur les traces de Gonzalo Montiel cet hiver, Juninho avait finalement écarté cette piste mais pourrait se pencher sur les traces d'un latéral dès l'ouverture de la prochaine période de mercato. Affaire à suivre...

Elseid #Hysaj will leave #Napoli at end of the season (expires his contract). #OlympiqueLyon, #Sevilla and #OlympiqueMarseille have shown interest for the fullback. #transfers #OL #OM