Mercato - PSG : Cette bombe lâchée sur l’arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 11 février 2021 à 10h15 par T.M.

N’arrivant pas à trouver d’accord pour prolonger au Real Madrid, Sergio Ramos semble parti pour faire ses valises. Et il pourrait bien les poser au PSG.

Entre le Real Madrid et Sergio Ramos, le divorce se rapproche de jour en jour. En effet, plus le temps passe, plus le départ se concrétise pour l’Espagnol. En fin de contrat, le protégé de Zinedine Zidane n’arrive pas à s’entendre avec Florentino Pérez, son président, concernant les termes de sa prolongation. Un désaccord difficile à résoudre qui rend par conséquent de plus en plus possible l’idée de voir partir Sergio Ramos libre en fin de saison. De quoi intéresser les plus grandes écuries européennes et notamment le PSG. Le défenseur de 34 ans pourrait débarquer libre et il semblerait que l’affaire soit même déjà bouclée.

Un accord quasiment trouvé avec le PSG ?