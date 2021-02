Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un international français est attendu à Paris cet été !

Publié le 11 février 2021 à 5h30 par T.M.

Lors du prochain mercato estival, Leonardo et le PSG pourraient réaliser de très gros coups. Et dans la capitale, un international français serait attendu.

Compte tenu de la crise financière actuelle, Leonardo a dû faire avec les moyens du bord pour renforcer le PSG. Si aucune recrue n’est arrivée en janvier, à l’été, le directeur sportif parisien a réalisé un recrutement à moindre coût, multipliant les prêts. Mais alors que rien ne s’arrange, le prochain mercato estival pourrait être incroyable. En effet, le PSG pourrait frapper très fort, alors qu’on annonce notamment un intérêt pour Lionel Messi, Sergio Ramos ou Sergio Agüero, tous en fin de contrat et ne coûteront donc rien. Toutefois, cela pourrait ne pas s’arrêter là…

Aouar ou Pogba pour le PSG ?