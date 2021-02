Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces nouvelles révélations sur cet indésirable de Zidane !

Publié le 10 février 2021 à 23h00 par La rédaction

Très peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison, Isco chercherait une porte de sortie. S’il n’a pas pu quitter Madrid cet hiver, le joueur tenterait tout pour un transfert cet été.

Rien ne va plus pour Isco au Real Madrid. L’Espagnol ne rentre clairement plus dans les plans de Zinedine Zidane (4 titularisations sur 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison). Le joueur vit un cauchemar depuis quelques saisons et ne semble plus que l’ombre de lui-même. Ainsi, le milieu de 28 ans avait cherché une porte de sortie lors du mercato hivernal. Arsenal avait un temps été intéressé par Isco. Mais faute d’accord, et avec l’arrivée de Martin Odegaard en Angleterre, le joueur est finalement resté au Real Madrid pour cette seconde partie de saison. Pourtant, les intentions seraient très claires dans l’esprit d’Isco, à un an de la fin de son contrat.

« Il voulait partir en janvier et il pousse actuellement pour partir cet été »