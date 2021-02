Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tension monte entre Zidane et ses dirigeants !

Publié le 10 février 2021 à 19h30 par B.C.

Très critiqué depuis le début de la saison, Zinedine Zidane se montre agacé des rumeurs sur son avenir. Et en interne, la tension serait en train de monter entre le Français et son club…

Vendredi, Zinedine Zidane a surpris tout le monde en piquant une colère en conférence de presse. Le technicien français, connu pour son flegme légendaire, s’est montré agacé des questions portant sur son avenir et l’a fait savoir aux journalistes : « Tu es vraiment en train de me demander si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire ? Que chaque jour, je suis viré ? Ok, Très bien ! (...) Donnez une chance à cet effectif, celui qui a gagné la Liga la saison passée. Pas il y a dix ans. La saison dernière ! Un jour je suis viré, le lendemain je ne le suis plus. Puis le lendemain, si nous perdons, je suis viré. C’est la réalité et je l’accepte. Je suis en colère parce que... vous (les journalistes) faites votre travail. Mais nous voulons faire le nôtre. Nous continuerons à travailler. Tout comme vous faites votre travail. Mais respectez ceux qui travaillent ici. » Distancé en Championnat et proche d’une élimination historique dès la phase de poules de Ligue des Champions, le Real Madrid est très loin du niveau qu’il a affiché ces dernières années, et Zinedine Zidane se retrouve au coeur des critiques. Son départ a même été annoncé à plusieurs reprises dans la presse, et la colère du Français porterait justement là-dessus.

Fuites dans la presse, départs, le cas Sergio Ramos… Zidane en pleine rupture avec ses dirigeants ?