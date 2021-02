Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 10 février 2021 à 19h00 par La rédaction

L’avenir de Raphaël Varane au Real Madrid fait l'objet de plus en plus de discussions puisqu'il n’a plus qu’un an de contrat avec les Merengue. La direction madrilène va devoir faire des choix avant cet été si elle ne veut pas voir son joueur partir libre en 2022.

Alors que le Real Madrid traverse une saison compliquée (2e à 5 points de l'Atletico de Madrid avec deux matches de retard), les Merengue pourraient bien perdre un de leurs titulaires avant la saison prochaine. Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire cet été et que plusieurs clubs européens se sont positionnés sur le dossier, Raphaël Varane est un autre sujet de discussion au sein de la direction madrilène. En fin de contrat à l’été 2022, l’avenir du champion du monde 2018 n’est pas encore assuré à Madrid. Et le défenseur de 27 ans pourrait bien voir son avenir ailleurs si le Real Madrid ne prend pas une décision très rapidement concernant une possible prolongation.

Varane est heureux au Real, mais...