Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation de taille sur la prolongation de Neymar !

Publié le 10 février 2021 à 17h15 par A.M.

Alors que la prolongation de Neymar est excellente voie, Fabrizio Romano précise que le Brésilien devrait toucher un salaire similaire à celui qu'il a actuellement au PSG.

L'avenir de Neymar semble plus que jamais s'inscrire au PSG. En effet, il y a quelques jours, Marcelo Bechler, journaliste brésilien qui avait révélé en premier le transfert du Brésilien en 2017, a assuré que le numéro 10 parisien allait étendre son bail. Alors que son contrat au PSG prend fin en juin 2022, il devrait signer pour quatre ans supplémentaires avec le club de la capitale. Une information qui confirme d'ailleurs les récents propos de Neymar sur sa situation. « Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe », confiait-t-il à Sept à Huit.

Un salaire similaire pour Neymar ?