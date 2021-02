Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau signal alarmant pour Sampaoli ?

Publié le 10 février 2021 à 16h10 par A.C.

La piste Jorge Sampaoli, priorité de l’Olympique de Marseille pour remplacer André Villas-Boas, semble se compliquer.

Le départ d’André Villas-Boas a laissé un vide à l’Olympique de Marseille. Un vide que Pablo Longoria souhaite combler avec Jorge Sampaoli. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’Argentin est la priorité du head of football de l’OM et plusieurs sources ont assuré ces derniers jours, qu’il souhaite poser ses valises dans le sud de la France. Mais des récentes révélations en provenance du Brésil ont jeté un grand froid sur la piste Sampaoli. Du côté de l’Atlético Mineiro, on ne semble en effet pas vouloir se séparer de lui pour le moment. « L'entraîneur de l'Atlético est Sampaoli » a expliqué Rodrigo Caetano, directeur exécutif du club brésilien, d'après FalaGalo . « Contrairement à ce qui se dit partout, il n’a jamais émis le souhait de quitter le club et de mettre un terme à notre collaboration ».

