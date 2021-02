Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle confirmation pour Jorge Sampaoli !

Publié le 10 février 2021 à 9h15 par T.M.

Alors qu’André Villas-Boas est mis à pied depuis plus d’une semaine désormais, l’OM se cherche un nouvel entraîneur. Et celui-ci pourrait bel et bien se nommer Jorge Sampaoli.

Cela fait maintenant plus d’une semaine que Nasser Larguet assure l’intérim sur le banc de l’OM. En effet, suite à sa conférence de presse fracassante, André Villas-Boas a été mis à pied et Pablo Longoria lui cherche désormais un remplaçant. Si plusieurs pistes ont été activées, une semble avoir plus de poids que les autres. En effet, Jorge Sampaoli, entraîneur de l’Atlético Mineiro, apparait comme la priorité numéro 1, même si Pablo Longoria refuse de confirmer quoi que ce soit à ce sujet. « Je ne rentre pas dans la spéculation. On travaille sur plusieurs pistes, il y a pistes plus avancées, d'autres juste à des contacts », assurait-il ce mardi en conférence de presse.

« Sampaoli veut-il venir ? Oui »