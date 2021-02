Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme projet monté pour la succession de Villas-Boas ?

Publié le 10 février 2021 à 8h30 par A.C.

Walter Mazzarri, sans club depuis plus d’un an, semble plus que séduit par le projet de l’Olympique de Marseille.

Le temps passe et l’Olympique de Marseille n’a toujours pas d’entraineur. Nasser Larguet continue d’assurer l’intérim depuis le départ d’André Villas-Boas, mais jusqu’à quand ? Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Pablo Longoria a déjà activé plusieurs pistes, récoltant au passage le refus de Rafael Benitez, Lucien Favre et Maurizio Sarri. Désormais, c’est Jorge Sampaoli qui est en pole, mais qui ne rejoindrait l’OM qu’à la fin du championnat brésilien, soit fin février ou début mars.

Mazzarri veut venir à l’OM... avec Ravanelli !