Mercato - OM : Un plan clair se dessine pour l'après-Villas-Boas !

Publié le 9 février 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Depuis une semaine, Pablo Longoria est en quête d'un nouvel entraîneur afin de remplacer André Villas-Boas mis à pied par l'OM mardi dernier. Dans cette optique, plusieurs entraîneurs ont été sondés, mais ces dernières heures, la piste menant à Jorge Sampaoli a pris de l'ampleur.

La course à la succession d'André Villas-Boas est animée. Et pour cause, il y a une semaine, après avoir annoncé sa démission en conférence de presse, le technicien portugais a été mis à pied à titre conservatoire par sa direction. Une situation qui a poussé Pablo Longoria à s'activer pour trouver un nouvel entraîneur. Rapidement, trois coachs de renom ont repoussé les avances de l'OM. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Lucien Favre, Maurizio Sarri puis Rafael Benitez ont décliné le projet marseillais. Les noms de Walter Mazzarri ou Ernesto Valverde ont également circulé. Mais désormais, la priorité se nomme Jorge Sampaoli. Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a évoqué la succession d'André Villas-Boas : « On est confiant sur le travail que Nasser est en train de faire pour changer la dynamique des résultats. Pour le futur, je ne suis pas une personne qui fait dans la précipitation. Les décisions qui vont être prises vont faire du bien pour le futur du club sur lequel on est focalisé. Je ne rentre pas dans la spéculation. On travaille sur plusieurs pistes, il y a pistes plus avancées, d'autres juste à des contacts. (...) Le profil du futur coach ? Il faut prendre en compte l'exigence des supporters, l'histoire du club, on doit trouver un coach qui soit propre à ça, qui nous donne un espoir, il faut un coach pour travailler ensemble, il faut travailler avec de la normalité. On est obligé d'avoir des résultats car on est à l'OM. On doit aussi revaloriser cet effectif . »

Larguet en attendant Sampaoli ?