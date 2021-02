Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lance les grandes manœuvres pour Sampaoli !

Publié le 9 février 2021 à 17h10 par A.M.

En quête du remplaçant d'André Villas-Boas, Pablo Longoria a bel et bien fait de Jorge Sampaoli sa priorité. Les discussions auraient même débuté entre les deux parties.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la priorité de l'OM pour remplacer André Villas-Boas, mis à pied par sa direction il y a une semaine. Une piste évoquée ce mardi en conférence de presse par Pablo Longoria. « Pour le futur, je ne suis pas une personne qui fait dans la précipitation. Les décisions qui vont être prises vont faire du bien pour le futur du club sur lequel on est focalisé. Je ne rentre pas dans la spéculation. On travaille sur plusieurs pistes, il y a pistes plus avancées, d'autres juste à des contacts », assure le head of football de l'OM. Et visiblement, la tendance se confirme.

Sampaoli, la priorité de l'OM