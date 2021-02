Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, profil... Les vérités de Longoria sur la succession de Villas-Boas !

Publié le 9 février 2021 à 13h45 par T.M.

Aujourd’hui, Jorge Sampaoli semble être l’entraîneur le plus proche de venir s’asseoir sur le banc de l’OM. Ce mardi, la question a d’ailleurs été posée à Pablo Longoria.

Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas il y a une semaine par l’OM, c’est Nasser Larguet qui assure l’intérim sur le banc phocéen. Mais cela ne va pas durer longtemps. En effet, Pablo Longoria s’active en coulisse pour trouver celui qui viendra remplacer le Portugais et prendre les commandes de l’OM. Depuis plusieurs jours désormais, de nombreux noms sont évoqués dans les médias, mais une piste semble plus avancée que les autres, celle menant à Jorge Sampaoli. Actuellement sur le banc de l’Atlético Mineiro, l’Argentin serait la grande priorité de l’OM et de Pablo Longoria. Mais ce mardi, en conférence de presse, à l’occasion de la présentation d’Olivier Ntcham, le « Head of Football » marseillais n’a pas voulu en dire trop sur cette arrivée annoncée de Sampaoli.

« On travaille sur plusieurs pistes »