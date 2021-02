Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce retentissante sur le futur entraîneur !

Publié le 9 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la piste la plus chaude au poste d’entraîneur pour l’OM, Jorge Sampaoli a vraiment envie de relever le défi marseillais comme l’a confirmé un membre de son entourage.

Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas la semaine passée après que l’entraîneur portugais soit entré publiquement en conflit avec sa direction, Pablo Longoria a multiplié les pistes pour sa succession : Ernesto Valverde, Maurizio Sarri, Lucien Favre, Rafael Benitez… Plusieurs profils prestigieux ont été ciblés par le directeur sportif de l’OM, mais tous l’ont recalé comme le10sport.com vous l’avait révélé. Et depuis quelques jours, une option semble prendre de plus en plus de crédit : Jorge Sampaoli.

« Il veut venir à Marseille »