Mercato - OM : Longoria prêt à tout pour faire venir Jorge Sampaoli ?

Publié le 9 février 2021 à 8h15 par T.M.

A la recherche du successeur d’André Villas-Boas, l’OM travaille actuellement sur l’arrivée de Jorge Sampaoli. Et pour attirer le disciple de Marcelo Bielsa, le club phocéen serait prêt à faire bien des efforts.

Après avoir annoncé sa démission, André Villas-Boas a été mis par l’OM. Depuis sa conférence de presse fracassante, le Portugais attend d’être fixé sur son sort. Une réponse que Pablo Longoria n’attend pas pour déjà se mettre en quête du futur entraîneur phocéen. Cela fait maintenant plusieurs jours que les pistes se multiplient dans les médias, mais aujourd’hui, la priorité semble très claire : Jorge Sampaoli. A 60 ans, l’Argentin officie actuellement sur le banc de l’Atlético Mineiro. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a révélé, il n’y a encore aucune négociation entre les deux clubs pour Sampaoli alors que le championnat brésilien n’est pas encore terminé.

Du repos accordé à Sampaoli ?