Mercato - OM : Une offensive se prépare dans ce dossier à 0€ de Longoria !

Publié le 9 février 2021 à 7h00 par La rédaction

Toujours intéressé à l'idée de faire venir Elseid Hysaj l'été prochain, l'OM va devoir faire face à un concurrent de taille. En effet, Benfica envisagerait de passer rapidement à l'action pour le latéral droit du Napoli.

Au micro de Radio Punto Nuovo , Mario Giuffredi, agent d'Elseid Hysaj, a annoncé que son joueur devrait quitter Naples au terme de la saison : « Sa prolongation ? La discussion est close. Nous savons qu'à partir de l'année prochaine, nous serons ailleurs, l'intention de Naples est de regarder dans d'autres directions. Nous discutons avec d'autres clubs, comme il se doit, en gardant à l'esprit que Hysaj fera son devoir jusqu'en juin. » Alors qu'il arrive à la fin de son contrat, le latéral droit de 27 ans sera libre de rejoindre le club de son choix. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Outre Séville ou encore l'Olympique Lyonnais, l'OM et Pablo Longoria surveilleraient toujours Elseid Hysaj de très près dans l'optique de s'offrir ses services l'été prochain. Une opération qui conviendrait parfaitement à l'objectif principal du Head of Football du club phocéen, qui n'est autre que de recruter malin, sans se ruiner. Pour y parvenir, Pablo Longoria ne va pas devoir tarder, puisqu'un nouveau club européen s'activerait déjà sur ce dossier.

Benfica passe à l'action pour Hysaj !