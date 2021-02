Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, on s’enflamme pour le feuilleton Neymar !

Publié le 9 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il fut un temps tout proche de quitter le PSG pour rejoindre le FC Barcelone, Neymar devrait prochainement prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. De quoi satisfaire son coéquipier Kylian Mbappé.

Malgré ses envies d’ailleurs en 2019, moment où un transfert au FC Barcelone semblait tout proche de se faire, Neymar est resté au PSG et a entamé sa rédemption. Rapidement, il s’est racheté auprès des supporters jusqu’à connaître la meilleure période de son passage au PSG. Se sentant comme un poisson dans l’eau, comme le10sport.com le soulignait en juillet dernier, Neymar serait désormais sur le point de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Et son amour affiché pour Paris sur ses réseaux sociaux et dans la presse le confirment. L’occasion pour son compère d’attaque Kylian Mbappé de s’enflammer pour la prolongation de contrat imminente du Brésilien.

« J’espère qu’il va pouvoir écrire l’histoire pendant de longues années au sein de ce club »